Nach tödlichem Feuer in Solingen: Haftbefehl wegen Mordes

Nach dem Feuer mit einer getöteten vierköpfigen Familie in Solingen hat die Staatsanwaltschaft Wuppertal Haftbefehl beantragt. Der Tatverdächtige saß bereits wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Er soll im März einen Mann lebensgefährlich mit einer Machete verletzt haben. Nun muss sich der 39-jährige Tatverdächtige auch wegen Mordes, versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung mit Todesfolge verantworten.

Zwischen Brandstiftung und Macheten-Angriff lagen 14 Tage

Ihm wird vorgeworfen, 14 Tage vor dem Macheten-Angriff mutwillig ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Solingen gelegt zu haben. Der Brand hatte am 25. März vier Menschen in der Dachgeschosswohnung das Leben gekostet.

Das Haus in der Grünewalder Straße, in dem der Mann das Feuer gelegt haben soll, und der Ort, an dem er einen Menschen mit einer Machete angegriffen haben soll, liegen etwa einen Kilometer auseinander.

Junge Familie in Flammen gestorben

Die getötete Familie, die 28 und 29 Jahre alten Eltern und ihre beiden Kinder, zwei Mädchen im Alter von knapp drei Jahren und fünf Monaten, konnten sich nicht mehr rechtzeitig aus den Flammen retten. Weil die hölzerne Treppe in dem Altbau bereits in Brand geraten war, schafften sie es nicht mehr ins Freie.

Darüber hinaus gab es mehrere Schwerverletzte. Das Feuer hat in Solingen für große Anteilnahme gesorgt. Im Andenken an die umgekommene Familie gab auch einen Trauermarsch, an dem sich mehr als 700 Menschen beteiligt haben.