Verdächtiger gefasst: Ehemaliger Mieter soll Brand in Solingen mit vier Toten gelegt haben

Am Montag war in Solingen ein 40 Jahre alter Mann mit einer Machete lebensgefährlich verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Als Verdächtigen nahm die Polizei einen 39-Jährigen fest. Gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Der Mann gilt außerdem als tatverdächtig in einem weiteren Fall, sagen Polizei und Staatsanwaltschaft: Er soll den Brand in einem Wohnhaus in Solingen gelegt haben.