Bei Streit in Solingen lebensgefährlich verletzt: Verbindung zu tödlichem Brand?

Nach einer blutigen Auseinandersetzung in der Solinger Innenstadt ist ein Mann am Montag schwerstverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Zuerst hieß es, dass ein 39-Jähriger mit einer Stichwaffe auf einen 40 Jahre alten Mann eingestochen habe. In ersten Meldungen war von einer Machete die Rede. Inzwischen spricht die Polizei von einem Schlagwerkzeug.

Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal wollen am Mittwoch weitere Einzelheiten zu dem Fall bekanntgeben. Und auch zum tödlichen Brand in Solingen vor rund zwei Wochen. Möglicherweise gibt es zwischen beiden Ereignissen einen Zusammenhang. So berichtet es zumindest die Deutsche-Presse-Agentur. Bestätigen wollte das die Staatsanwaltschaft Wuppertal dem WDR am Dienstag noch nicht. Beide Tatorte liegen weniger als einen Kilometer voneinander entfernt. Ob das eine Rolle spielt und ob es sich um denselben Täter handelt, bleibt die spannende Frage, die die Staatsanwaltschaft Wuppertal aller Voraussicht nach am Mittwoch beantwortet.

Tatverdächtiger festgenommen

Die Tat am Montag soll sich in einem Mehrfamilienhaus abgespielt haben. Der Polizei sei es gelungen, den 39-Jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Offiziell wird wegen versuchter Tötung ermittelt.