Wuppertaler Schwebebahn braucht neue Werkstatt

Die Werkstatt in Wuppertal-Vohwinkel stammt noch aus den Anfängen der Schwebebahn im Jahr 1901. Mehr als 120 Jahre später steht fest: Die Halle ist altersschwach. Innerhalb der nächsten Jahre sei ein Neubau fällig, sagt Jeannine Böhrer-Scholz von den Wuppertaler Stadtwerken.

Außerdem entspreche die Halle nicht mehr den Anforderungen, denn die Wagen der neuesten Generation sind größer als die früheren Züge. Auch seien die Anforderungen an die Arbeiten in der Werkstatt inzwischen anders, weil auf den Dächern der neuen Wagen deutlich mehr Technik untergebracht ist.

Schwebebahnen sind größer geworden

Alle sechs Jahre steht eine Hauptuntersuchung für jeden der 31 Wagen an. Bislang muss dafür jede Bahn aufwendig zerlegt werden, damit sie durch eine Luke in die Werkstatt unter der Wagenhalle herabgelassen werden kann. Diese Luke ist noch für die ersten Wagen Anfang des 20. Jahrhunderts konzipiert. In der neuen Halle soll das Loch in der Zwischendecke dann so groß sein, dass eine ganze Bahn durchpasst.

Die Werkstatt und auch die Wagenhalle an der Endstation in Wuppertal-Vohwinkel sind die letzten Gebäude, die noch nicht erneuert wurden. Die Wagenhalle am anderen Ende in Oberbarmen, das Gerüst und die Stationen wurden schon seit den 90er Jahren Stück für Stück saniert und neu gebaut.