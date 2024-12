Ein Unbekannter ist in Schwalmtal (Kreis Viersen) in eine Flüchtlingsunterkunft eingedrungen, um dort einen Feuerwerkskörper zu zünden. In der Nacht zu Dienstag habe ein älteres Auto mit vier oder fünf Menschen an Bord an der Unterkunft angehalten, teilte die Polizei mit.

Unbekannter zündet Feuerwerkskörper in Flüchtlingsunterkunft

Einer der Täter stieg Zeugenaussagen zufolge aus, ging durch eine offen stehende Tür in eine Küche und warf dort einen Feuerwerkskörper in eine Waschmaschine. Damit zerstörte er die Waschmaschine. Danach ging er zurück zum Auto. Beim Wegfahren wurden zwei Raketen gezündet und in Richtung der Unterkunft geworfen. Verletzt wurde niemand.