Der jüngste Unfall ist keine zwei Tage her: Am Abend des 1. Januar krachen zwei Autos auf der Bundesstraße 56 bei Siegburg ineinander. Acht Personen, darunter vier Kinder, kommen ins Krankenhaus, teils schwer verletzt. Ein 50-jähriger war offenbar mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten.

Die B56 führt bei Siegburg durch den Wald, sie steigt leicht und kontinuierlich an - der Beginn einer Höhenlage im Rhein-Sieg-Kreis. "Die Fahrbahn ist dort schnell glatt. Viele Autofahrer unterschätzen das" , sagt Elisabeth Uhlmann von der Kreispolizei.

Viele Unfälle, wenn man einen größeren Abschnitt betrachtet

Auf der B56 in der Region gab es im Jahr 2024 acht schwere Unfälle mit Verletzten. Das hat der Kölner Stadtanzeiger ausgewertet. Um auf diese Zahl zu kommen, muss man allerdings einen rund 25 Kilometer langen Abschnitt zwischen Siegburg und Much-Wellerscheid betrachten. Zwei der Unfälle ereigneten sich demnach in Siegburg, ungefähr dort, wo auch der Unfall an Neujahr passierte. Die anderen entlang der Strecke, etwa in Lohmar und Much.

Ein Unfallschwerpunkt sei die B56 damit nicht, sagt die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Per Definition häufen sich an einem Schwerpunkt die Unfälle in einem sehr kleinen Bereich, etwa an einer Kreuzung. Die Polizei spricht alternativ von " Unfallhäufungslinien ", wenn sich die Vorfälle über eine Strecke ziehen.

B56 soll sicherer werden: Warnschilder und neuer Straßenbelag

Eine besondere Häufung sieht die Polizei auf der B56 nicht. Dennoch behält sie die Unfalllage im Blick und bewertet sie regelmäßig neu. Eine Kommission, bestehend auch aus anderen Institutionen, wie etwa dem Bauamt, berät darüber, wie unfallträchtige Stellen sicherer gemacht werden können.

An der B56 in Siegburg wurden jetzt Schilder aufgestellt, die vor der Schleuder- und Rutschgefahr warnen. Perspektivisch soll auch der Straßenbelag erneuert werden, damit dieser griffiger ist.

Unsere Quellen: