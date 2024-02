Nachwuchsmangel im Handwerk: Schreinerei setzt auf Faszination und Wertschätzung

" Machst Du bitte nen Akkuschrauber fertig, mit nem sechser Bohrer? ", bittet Schreinermeister Dirk Kosanke seinen Auszubildenden Leon Mertens, mit dem er an diesem Tag auf einer Baustelle bei einem Privatkunden in Krefeld unterwegs ist, eine neue Arbeitsplatte muss in eine Küche eingepasst werden.

" Mach ich! ", entgegnet Mertens, der seit anderthalb Jahren im Betrieb ist und sich sichtlich wohl fühlt. " Ich hoffe natürlich, dass er danach weiter bei mir bleibt und mitarbeitet ", hofft Kosanke. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: " Ich will hier erstmal weiter arbeiten. Ob ich dann auch meinen Meister machen will, weiß ich nicht, ich lerne ja noch so viel dazu. ", erzählt der Azubi .

Familiäre Atmosphäre spricht sich rum

Für dieses Jahr hat der Schreinermeister bereits eine neue Auszubildende gefunden, auch für das kommende Jahr ist der Platz bereits belegt. Zu siebt arbeiten sie in dem Familienbetrieb, drei haben ihre Ausbildung und inzwischen auch ihren Meister dort gemacht.

Schreinermeister Dirk Kosanke

An jungen Interessenten mangelt es ihm bisher nicht, sagt Dirk Kosanke, während er die Stützen für die Arbeitsplatte zurechtschneidet: " Es spricht sich glaub ich rum, wenn man Familie lebt. Wir werden eben auch von Kunden angesprochen: Wir haben gehört, dass... und so weiter. Mein Sohn macht ein bisschen Instagram, da sehen die Kunden Dinge, die hab ich noch nicht mal gesehen. "

Frühe Eigenverantwortung

Kosanke erklärt seinem Azubi immer wieder Arbeitsschritte, Handgriffe, Abläufe, lässt ihn ab und an selbst ans Werk. Wissen weitergeben und früh Verantwortung übertragen, darauf setzt er, auch bei der Nachwuchsgewinnung: " Ich versuche die Leute über die Faszination zu kriegen, was sie alles machen können, und über eine Wertschätzung ."