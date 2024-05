Rhein in Wasser statt in Flammen

Das Golfcart, das zwischen den Buden in der Bonner Rheinaue umherfährt, lässt das Wasser auf der Wiese hinter sich aufspritzen. Auch wenn der Rasen noch ganz gut aussieht, schön grün und saftig - der Regen der vergangenen Tage hat seine Spuren hinterlassen.

Die sieht man vor allem vor der großen Bühne, vor der am Freitagabend eine große 90er-Party gefeiert werden soll: In riesigen Pfützen kann man knöcheltief versinken, die großen LED-Wände spiegeln sich im Wasser. Trotzdem ist der Veranstalter zuversichtlich, dass das Event viele Menschen anlockt.

Zufahrt für Autos nur im Begleitung

"Es soll jetzt trocken bleiben, oder wenn, dann nur kurz regnen", sagt Yannick Fugenzi am Freitagmittag, als die letzten Vorbereitungen laufen: "Die Schausteller dürfen nur in Begleitung auf die Wiese, und dabei die vorgeschriebenen Wege nicht verlassen." Das soll verhindern, dass die schweren Autos den eh schon aufgeweichten Boden auch noch schlammig machen.

Schließlich sollen dort am Wochenende bis zu 150.000 Personen unterwegs sein, tanzen können und Spaß haben. Rhein in Flammen ist eine der größten Veranstaltungen in Bonn. Höhepunkt ist das große Feuerwerk am Samstagabend, zu dem auch dutzende Schiffe auf dem Rhein unterwegs sein werden, um guten Blick auf das Spektakel zu ermöglichen.

Das Feuerwerk ist immer Höhepunkt der Veranstaltung.

In diesem Jahr wird das Feuerwerk erstmals durch einen Drohnenshow ergänzt, das klassische Feuerwerk fällt dafür etwas kürzer aus. 25 Minuten soll das farbenfrohe Highlight ingesamt dauern - und durch die modernen Elemente nachhaltiger werden als bisher.

Auch beim sonstigen Landprogramm gibt es Neuerungen: Ein Mittelaltermarkt soll neue Besucher anlocken. Der Freitag wird zum 90er-Abend, statt wie bisher einen Rock-Schwerpunkt zu bieten. Und am Sonntag wird es einen Kinderschwerpunkt geben, unter anderem mit einem Bühnenprogramm vom Kinderkanal KiKa von ARD und ZDF.

Schausteller zufrieden mit neuem Programm

Das Fahrgeschäft von Marcel Markmann war schon am Dienstag fertig - vor dem Regen.

Bei den Schaustellern kommen diese Intiativen gut an: "Wir freuen uns drauf", sagt zum Beispiel Marcel Markmann, der mit seinem Karusell nahe der Konrad-Adenauer-Brücke steht: "Die 90er-Party lockt vielleicht eher ein Kirmes-Publikum an, als die Rock Party." Damit, so die Hoffnung, werde auch der sonst eher schwache Freitag gestärkt.

Beim Aufbau hatten die Schausteller schon einmal Glück im Unglück: Die Fahrgeschäfte wurden schon Anfang der Woche aufgebaut. "Seit Dienstag steht hier alles, der Regen hat uns nicht betroffen", erzählt Marcel Markmann. Er hofft, dass es jetzt auch am Wochenende trocken bleibt - und Rhein in Flammen wieder ein großes Spektakel wird.

Hält die Wiese? Einige Stellen sin noch von der vergangenen Saison in schlechtem Zustand.

Fraglich ist, ob der Rasen die Party durchhält. Schon im vergangenen Jahr hatte es große Kritik an den Veranstaltungen in der Rheinaue gegeben. Damals war der Boden ebenfalls von Regen aufgeweicht - und hat sich an einigen Stellen bis jetzt noch nciht davon erholt.