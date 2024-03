Nach 20 Jahren "Rhein in Flammen" wagt Bonn dieses Jahr am ersten Maiwochenende etwas Neues. Am Donnerstag wurde das Programm vorgestellt: 300 Drohnen sollen eine spektakuläre Licht-Show am Himmel über der Bonner Rheinaue erzeugen. Ein Formationsflug nach allen Regeln der Kunst und der modernen Technik. Die präzise programmierten Drohnen werden mit ihren Lichtern die Nibelungen-Sage illustrieren, untermalt von Musik.

Das Feuerwerk wird kürzer

Allerdings wird dieses Spektakel am besten in der Bonner Rheinaue zu sehen sein, und Tribünenplätze dafür kosten extra. Auch von einigen Schiffen des traditionellen Konvois sollen Besucher einen guten Blick erhalten. Das Großfeuerwerk aber können Besucher auch von der anderen Rheinseite und aus der Entfernung kostenlos bewundern.

Feuerwerk Rhein in Flammen Bonn 2018

Das ist 10 Minuten kürzer als bisher. Dafür aber nachhaltig, so die Stadt Bonn, weil der Hersteller kaum Plastik verwenden will. Auch beim Rahmenprogramm in der Rheinaue gibt es Neuerungen - mit einem Mittelaltermarkt und einer kulinarischen Meile.

Am gesamten ersten Maiwochenende wird es auch wieder ein großes Musikprogramm mit mehreren Bühnen geben. Dabei sind unter anderem die Hermes House Band, Tina T. (No. 1 Cover von Tina Turner), Druckluft und die Räuber.

Schiffe größtenteils ausgebucht

Das Interesse an Rhein in Flammen ist bereits riesig. "Wir sind ausgebucht, und die anderen Schiffe der Bonner Personenschifffahrt auch", erklärt Max Dornau vom Traditionellen Ausflugsschiff "Moby Dick". Er ist gespannt, wie die neue Lichtshow mit den Drohnen bei den Fahrgästen ankommt und ob man die an Deck auch gut sehen kann.