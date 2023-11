Düsseldorf: Stadt räumt Baubrache am Hauptbahnhof

Der Einsatz auf der Baubrache eines privaten Investors bei extrem schlechtem Wetter verlief friedlich. Die Polizei begleitete Einsatzkräfte vom Ordnungsamt, Bauamt und der Ausländerbehörde. Insgesamt überzeugten sie fünf Menschen, das Gelände in der Düsseldorfer Innenstadt zu verlassen.

Zukunft mit Fragezeichen

Zwei Männer verlassen das Grand Central Gelände in Düsseldorf

Ihre Daten wurden von den Behörden aufgenommen. Sie sollen jetzt dezentral in städtischen Obdachlosenwohnungen untergebracht werden, sagt Britta Zur, Düsseldorfs Ordnungsdezernentin.

" Es hängt immer stark davon ab, auf welche Menschen wir hier getroffen sind. Welche Geschichte die einzelnen Personen mitbringen. Wir haben jedem, der hier aufhältig war, ein individuell angepasstes Angebot unterbreitet, ob das in jedem einzelnen Fall angenommen wird, kann ich nicht beeinflussen ", so die Ordnungsdezernentin.

Kritik von Streetworkern an der Aktion

Thomas Tackenberg, Streetworker bei Axept Altstadt, hat oft mit den Obdachlosen zu tun. Er glaubt nicht, dass sie in den angebotenen Unterkünften bleiben. " Das sind ja Menschen, die noch hochgradig suchtkrank sind. Die werden sich nicht dezentral irgendwo unterbringen lassen. Die sind morgen wieder am Hauptbahnhof. Und dann schauen wir mal, wo sie sind. Ob sie wieder hier auf diesem Platz sind oder in den Hauseingängen um den Hauptbahnhof herum ", so Tackenberg.

Er sagt, die Stadt hätte sich besser auf die Räumung vorbereiten und die Daten der dort lebenden Menschen schon viel früher erfassen sollen. Wichtig wäre vor allem eine zentrale Unterbringung gewesen. Ihre Drogen würden sich die Obdachlosen ohnehin am Hauptbahnhof besorgen.

Ordnungsdezernentin Zur entgegnet, Streetworker seien schon vor Wochen an der Baugrube vor Ort gewesen und hätten die Menschen informiert.

Zimmer in Obdachlosen-Unterkunft angeboten

In Düsseldorf gibt es zur Zeit knapp 50 freie Zimmer in Obdachlosen-Wohnheimen. Unterdessen stellte sich heraus: Nur ein Mann, der am Morgen die Baubrache verlassen musste, hat das Angebot angenommen, dort einzuziehen. Er habe sich geduscht, etwas Warmes getrunken und gegessen. Alle anderen hätten es ausgeschlagen, so die Streetworker.

Auf dem Gelände des Grand Central sind bereits Bagger unterwegs und räumen auf.

Auf dem Gelände sollen eigentlich seit Jahren Wohnungen gebaut werden. Doch der Eigentümer, die Adler Group, ist zuletzt in finanzielle Schieflage geraten. Abgesehen von 147 Sozialwohnungen, die von einem anderen Projektentwickler errichtet wurden, ist mit einem zeitnahen Bau der übrigen geplanten Gebäude nicht zu rechnen.