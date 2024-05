Prozess um zu Tode geschütteltes Baby: Mutter fehlt vor Landgericht Köln

Vater bekam Hausverbot in Kölner Uni-Klinik

Zum ersten Prozesstag sagte heute eine Zeugin aus, die Mitarbeiterin des Jugendamts in Gummersbach ist. Sie berichtet von dem Verhalten der Eltern im Mai 2022.

Die Eltern hätten damals auch behauptet, dass das Kind an einer Corona-Impfung gestorben sei. Der Vater sei in der Kölner Uni-Klinik so aggressiv aufgefallen, dass er Hausverbot bekommen habe. Als das Jugendamt noch in der Uniklinik Köln den älteren Sohn in Obhut nahm, war die Mutter auf die Sozialarbeiterin losgegangen.

" Gut das die Polizei mit dabei war ", sagt die Mitarbeiterin des Jugendamts im Zeugenstand.

Junge hatte bereits ältere Verletzungen

Nach ihren Angaben hatten die Mediziner auch ältere Verletzungen an dem Jungen, wie Rippenbrüche und ein großes Hirnödem festgestellt. Beiden Eltern haben nach Aussage der Zeugin den " Sterbeprozess " des Kindes in der Uni-Klinik nicht begleitet. Wenige Monate nach diesen geschilderten Situationen sei die Mutter wieder schwanger gewesen, so die Zeugin.

