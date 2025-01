Unter dem Dach klafft am Donnerstagnachmittag ein großes Loch in der Seitenwand. Von der Straße aus kann man in das Innere des Hauses blicken - im Dachgeschoss-Zimmer stehen ein Bett und eine Kommode, ein herausgerissener Heizkörper baumelt vor der Fassade. Unten neben dem Haus steht ein Auto, zerstört von den Trümmern der Giebelwand.

Was hier, im kleinen Duisburger Stadtteil Bissingheim am frühen Donnerstagnachmittag genau passiert ist, können die Ermittler noch nicht abschließend sagen. Aktuell gehen Polizei und Feuerwehr davon aus, dass es in den Kellerräumen eine Verpuffung gegeben hat. Das habe eine so starke Druckwelle verursacht, dass oben im Haus Teile der Giebelwand einstürzten.

Seelsorger kümmern sich um Angehörige