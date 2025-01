Leverkusener Handballerinnen: Die Elfen brauchen Magie

Es war wieder einmal nichts zu holen für die Handballerinnen vom TSV Bayer 04 Leverkusen in der Hanbdall-Bundesliga. Beim Europapokal-Teilnehmer Thüringer HC kassierten die Elfen am Mittwochabend eine deutliche 18:32-Niederlage. Nur eine Halbzeit konnte Leverkusen einigermaßen Paroli bieten und lag zur Pause nur mit vier Toren zurück (13:17), doch in der zweiten Halbzeit gelangen den Gästen nur noch fünf Tore und so zog der Favorit davon.

"Der Start in Halbzeit zwei war nicht verkehrt, aber wir lassen drei klare Möglichkeiten aus, die man trotz toller Torhüterinnen-Leistung beim THC einfach verwandeln muss. Anschließend bröckeln wir dann auseinander, sodass wir mit dem Rest der Partie nicht zufrieden sein können. Das war dann für meinen Geschmack doch zu dünn hinten raus" , sagte Trainer Michael Biegler nach der Partie.

Elf Spiele, elf Niederlagen für die Werkselfen

Das Gefühl einer Niederlage kennen sie in Leverkusen aber bereits. Elf Mal gingen die Elfen in dieser HBL-Saison bereits als Verliererinnen vom Platz - in elf Spielen. Mit 0:22 Punkten steht Bayer am Ende der Tabelle.

Nur gegen Frisch Auf Göppingen (19:20) und die Sport-Union Neckarsulm (20:21) war Leverkusen dicht dran am ersten Punktgewinn. Ansonsten hagelte es mitunter deutliche Klatschen, etwa gegeg die HSG Bensheim/Auerbach (18:39), bei der HB Ludwigsburg (19:32) oder gegen den VfL Oldenburg (16:26). Kurzum: Bayer Leverkusen war über weite Strecken dieser Saison bislang chancenlos.

Erst drei Spiele mit mehr als 20 Toren