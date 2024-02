Pflege in der Krise - Demonstranten in Aachen fordern Lösungen

Monate- und jahrelanges Warten auf einen Heimplatz

Aber nicht nur in der ambulanten Pflege sei die Situation kritisch. Auch die stationären Einrichtungen arbeiteten oft am Anschlag. In der Städteregion seien bereits drei Heime in die Insolvenz gegangen, warnen Mitarbeitende aus der Pflege. Neue würden nicht gebaut. Weil Jobs in der Pflege zu schlecht bezahlt würden, der Arbeitsdruck aber hoch sei, kämen kaum Fachkräfte nach. Die Folge: Kurzzeitpflegeplätze in Heimen sind kaum noch zu bekommen. Aber auch auf einen Langzeitpflegeplatz in den Regionen Aachen, Düren und Heinsberg gibt es monate- oder sogar jahrelange Wartelisten.

Professionelle ambulante Pflege wird rar

Die ambulanten Anbieter in der Städteregion haben wegen der dramatischen Situation nun ein Aktionsbündnis gegründet. Defizite und Schwierigkeiten im Pflegebereich sollen künftig sichtbarer werden. Sollte der Negativtrend weiter anhalten oder sich verschärfen, werde es in Zukunft immer schwieriger, eine professionelle ambulante Pflege anzubieten, warnen die Initiatoren des Aktionsbündnisses.