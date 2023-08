Für viele Kommunen sei das eine große Belastung, teilt der NRW -Landkreistag mit. Bereits im vergangenen Jahr seien die Kosten für die Hilfe zur Pflege um 9% auf insgesamt 572 Millionen Euro gestiegen. Und man rechne mit weiteren Steigerungen in diesem Jahr.

SPD fordert Übernahme der Investitionskosten

Aktuell unterstützt die Landesregierung etwa 90.000 Pflegebedürftige mit einem Pflegewohngeld in Höhe von durchschnittlich 481 Euro pro Monat. Es soll helfen, einen Teil der Kosten abzufedern.

Der SPD-Fraktion im Landtag geht das nicht weit genug. Sie fordert die komplette Übernahme der sogenannten Investitionskosten vom Land. Die Investitionskosten sind Kosten der Heimbetreiber für Gebäude, Ausstattung und auch die Instandhaltung gemeint. Sie werden gegenwärtig auf die Bewohnerinnen und Bewohner umgelegt.

Gesundheitsminister Laumann fordert Pflegevollversicherung

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann

Für NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist das keine sinnvolle Lösung. Er will stattdessen eine grundlegende Reform und fordert im Gespräch mit dem WDR-Magazin Westpol erstmals eine Pflegevollversicherung für die stationäre und ambulante Pflege. „Pflege wird, einfach auch weil es eine menschliche Dienstleistung ist, die fair bezahlt werden soll, immer teuer sein.“ , so der Minister. Deshalb brauche Deutschland „eine Vollversicherung, was die pflegebedingten Kosten angeht“ .

Bundesregierung will mögliche Vollversicherung prüfen

Eigentlich wollte die Bundesregierung prüfen, ob es eine solche Vollversicherung für Pflegekosten geben kann. Zumindest steht das so im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung. Auf WDR -Anfrage heißt es dazu aus dem SPD -geführten Bundesgesundheitsministerium: „Konkret wird das BMG bis zum 31. Mai 2024 Empfehlungen für eine stabile und dauerhafte Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung vorlegen.“ Bis dahin soll auch die Vollversicherung als Option geprüft worden sein.

Pflegebedürftige Heimbewohner wie Christel Rathmann in Hilden nützt diese politische Debatte derzeit nicht. Sie kann nur hoffen, dass ihr Erspartes so lange reicht, wie sie lebt. Der Gang zum Amt am Ende ihres Lebens würde sie sehr belasten, sagt sie.