Wegen höherer Gehälter: Bonn droht Finanzierungslücke bei Kinderbetreuung

Sandra Emonds steht mit gut 300 anderen Eltern und Kindern vor dem Bonner Stadthaus. Sie demonstrieren für die offene Ganztagsbetreuung an Grundschulen ( OGS ) in Bonn. " Ich sehe die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stark gefährdet ", sagt Emonds, Mutter von einem Sohn. Wegen höherer Löhne, Inflation und steigenden Verwaltungskosten brauchen die Träger der OGS mehr Geld. Die letzte Anpassung war 2015. Damit die Ganztagsbetreuung weiter bis 16.30 Uhr laufen und auch in den Ferien eine Betreuung stattfinden kann, braucht es 3,7 Millionen Euro.

Tariferhöhungen kosten Milliarden