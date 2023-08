Scharrenbach verschiebt Altschulden-Regelung für Kommunen

Kommunen befürworten Verschiebung

Die kommunalen Spitzenverbände teilten in einer Reaktion mit, dass sie die Verschiebung der Altschulden-Regelung " ausdrücklich befürworten ". Angesichts vieler offener Fragen sei der Einstieg in die Entschuldung zum 1. Januar 2025 " eine realistische Zielmarke ", heißt es in einer Presseerklärung.

Oberbürgermeister Thomas Kufen (Städtetag), Landrat Dr. Olaf Gericke (Landkreistag) und Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer (Städte- und Gemeindebund), die ebenso wie Scharrenbach CDU-Politiker sind, teilten mit: "Wir begrüßen, dass die Landesregierung nach Jahren des Stillstands die Initiative ergriffen hat und jetzt gemeinsam mit den Kommunen den vorliegenden Entwurf weiterentwickeln will. Von der Bundesregierung erwarten wir, dass zeitnah ernsthafte Gespräche zur Lösung der Altschuldenproblematik geführt werden."

Der Bund habe mit seiner Sozialgesetzgebung wesentlich zum Aufwuchs der kommunalen Kassenkredite beigetragen und müsse deshalb ebenfalls - wie auch von ihm zugesagt - einen maßgeblichen Beitrag zur Lösung liefern.

Video starten, abbrechen mit Escape Kommunen geht das Geld aus Westpol. . 23:48 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 29.01.2024. WDR.

SPD spricht von "Bruchlandung"

Die größte Oppositionspartei im Landtag, die SPD , konnte sich einen gewissen Spott angesichts des Rückziehers nicht verkneifen. Ihr Fraktionsvorsitzender Jochen Ott sagte: "Diese Landesregierung kann es einfach nicht. Nach dem katastrophalen Haushalsverfahren im vergangenen Jahr legt Schwarz-Grün in der Altschuldenfrage nun die nächste Bruchlandung hin."

Erneut müsse das Kabinett von Hendrik Wüst einen Vorschlag zurückziehen, "nachdem es schon bei der Aufstellung des Landeshaushalts im vergangenen Jahr eine Verfassungsbruchlandung par excellence hingelegt hatte" . Ott nennt die bisher geplante Altschulden-Regelung ein " Münchhausen-Model der schwarz-grünen Koalition ", es sei nicht aus Einsicht, sondern auf Druck der Kommunen gestoppt worden. "Was die Kommunen jetzt dringender benötigen denn je, ist frisches Geld" , so Ott. Die SPD sei bereit, "jetzt gemeinsam einen neuen Anlauf zu starten. "

