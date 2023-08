Landesrechnungshof liest NRW-Regierung die Leviten

Die Präsidentin des Landesrechnungshofs NRW ( LRH ), Brigitte Mandt, hat am Dienstag in Düsseldorf den Jahresbericht 2023 ihrer Behörde vorgestellt. Seit 2012 in diesem Amt, ist ihre jährliche Präsentation stets von ruhiger Sachlichkeit geprägt. Aber in diesem Jahr lässt sich zwischen den Zeilen auch Frust heraushören. Zum Beispiel, wenn sie beklagt, dass ihre Forderung, Schulden zu tilgen " selbst unter günstigsten Rahmenbedingungen und lange vor den Krisenjahren immer wieder im Nirwana verhallte ".

Das räche sich nun, so die Bilanz von Mandt. Denn die Zeit der sprudelnden Steuereinnahmen geht zu Ende - und ab 2024 greift gnadenlos die Schuldenbremse. Sie hatte in der Pandemie und der Energiekrise noch Ausnahme-Möglichkeiten für Extraschulden eröffnet, das ist vorbei. Hinzu kommen steigende Personalkosten durch Besoldungserhöhungen und höhere Versorgungsausgaben.