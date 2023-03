Innenminister schreibt Brandbrief: Alarmstufe Rot in der Landesverwaltung

Corona-Soforthilfen, Fluthilfen und Heizkostenzuschüsse - viele Unterstützungsprogramme des Landes in den Krisen der letzten drei Jahre müssen von den fünf Bezirksregierungen in NRW abgewickelt werden. Das sorge für eine enorme Belastung des Personals dort, warnt NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ), der oberste Chef aller Landesbediensteten. In den Bezirksregierungen in Köln, Düsseldorf, Münster, Detmold und Arnsberg sind die Mitarbeitenden im Dauerstress.

Auf Antrag der SPD wird der NRW-Landtag am Freitag in einer Aktuellen Stunde über die Personalsituation in den Bezirksregierungen debattieren. Die Sozialdemokraten beziehen sich dabei auf einen " Brandbrief ", den Herbert Reul intern an seine Kabinettskolleginnen und -kollegen geschrieben hat. Der Brief gelangte offenbar ungeplant an die Öffentlichkeit.

Ist die Verwaltung nur bedingt handlungsfähig?

In dem Schreiben, das dem WDR vorliegt, schildert Reul die Personalnot in der Verwaltung. Die Grenze der Belastbarkeit in den Bezirksregierungen sei " schon länger erreicht und in vielen Bereichen inzwischen überschritten ". Die Personaldecke sei zu kurz, um alle Anforderungen " zeitnah und in der gewünschten Qualität und Quantität abzudecken ". Hinzu komme ein hoher Krankenstand wegen der hohen Belastungssituation.

"Das alles hat zwangsläufig zur Folge, dass noch mehr Aufgaben zu priorisieren sind, immer weniger in der gebotenen Tiefe oder nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung bewältigt und im zunehmenden Maße auch gar nicht mehr wahrgenommen werden können." Herbert Reul, NRW-Innenminister

Droht da der oberste Chef der Landesverwaltung damit, dass Aufgaben "gar nicht mehr wahrgenommen werden können" ? Oder nur " zeitverzögert " oder " immer weniger in der gebotenen Tiefe "? In einer Zeit von Krisen, in denen Bürgerinnen und Bürger dringend auf Hilfe warten, klingt das alarmierend. Zumal, wenn " schnelle, unbürokratische Hilfe " versprochen wurde.

Ex-Regierungspräsidentin von Köln: "Die Lage ist dramatisch"

Gisela Walsken (SPD), die bis Ende August 2022 als Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Köln vorstand, bestätigte im Gespräch mit dem WDR: "Ja, die Lage ist dramatisch." Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlten sich " ausgepresst und sehr unter Druck ". Unter ihrer Amtsführung seien " sehr viele Überstunden gemacht " worden.

Gisela Walsken, Ex-Regierungspräsidentin von Köln

Und Walsken führt weiter aus: "Es führt sicherlich auch dazu, dass bestimmte Aufgaben nicht in der Qualität oder in der Quantität bearbeitet werden können." Sie habe damals entschieden, " dass bestimmte Aufgaben nicht mehr vorrangig behandelt werden können, also liegen bleiben ." Konkret habe es sich bei den unerledigten Aufgaben um " Berichtspflichten " gehandelt: "Also immer wieder Berichte an Ministerien zu schreiben, da haben wir an vielen Stellen gesagt, das muss jetzt einfach mal ausgesetzt und auf später verschoben werden."

Reul: Keine Entlastung in Sicht

Innenminister Reul stellt in seinem Schreiben an das Kabinett fest, trotz der hohen Anzahl zusätzlicher Stellen in den letzten Jahren, sei " eine durchgreifende Entlastung " nicht in Sicht. Im Gegenteil. Es sei zu erwarten, dass die Bezirksregierungen " weiterhin mit der Durchführung diverser Förderprogramme zur Krisenbewältigung " sowie weiterer Aufgaben beauftragt würden. Aktuell müssten sie bereits 340 Förderverfahren abwickeln.

Seine Kabinettskollegen mahnt der Innenminister auch gleich, welche Herausforderungen aktuell anstehen:

Aufnahme und Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge

Energiewende

Ganztagsausbau

Strukturwandel Rheinisches Revier

Fördervorhaben des Sondervermögens Krisenbewältigung