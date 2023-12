Per Schiff, am Seil oder zu Fuß: Der Nikolaus besucht die Kinder im ganzen Land

Heute, am Nikolaustag ist er in ganz NRW unterwegs. Mal befüllt er die Schuhe der Kinder, mal bringt er Tüten mit. Immer macht er allen damit eine große Freude.

In Düsseldorf legte der Nikolaus mit dem Feuerwehrboot am Rheinufer an und zog dann mit Eselin Rosa weiter. Dafür gab's Jubel von rund 100 Kindern der umliegenden Grundschulen und Kindergärten.

In Wuppertal wird sich der Nikolaus vom Dach des Helios Klinikums abseilen. Trainiert haben die Höhenretter in NRW den Einsatz mit dem weißen Bart schon gestern.

In Mönchengladbach kam der Nikolaus gestern

Der schwebende Nikolaus bringt Geschenke für kranke Kinder

Ein Dutzend kostümierte Höhenretter haben sich 15 Stockwerke am Elisabeth-Krankenhaus abgeseilt. Sie waren als Nikolaus, Superhelden und Rentiere verkleidet. Die beste Aussicht in Mönchengladbach hatten die kleinen Patienten in der gegenüberliegenden Kinderklinik.

Am Boden begrüßen ihn zahlreiche strahlende Kinder. Viele Fotos werden gemacht, bevor der Nikolaus mit seinen Helfern in die Kinderklinik geht und auf den Stationen Geschenke verteilt.

Geschenke für die kranken Kinder

Sascha Schubert als Nikolaus

Jedes Kind bekommt eine Tüte voller Süßigkeiten, Nüsse und Obst. Unter dem Nikolauskostüm in Mönchengladbach steckte Feuerwehrmann Sascha Schubert. Er sagt, dass die Aktion bei der Feuerwehr als ganz normale Höhenrettungs-Übung läuft, die regelmäßig stattfinden muss. "Aber wenn man die Pflicht mit so etwas Schönem verbinden kann, ist das doch einfach nur klasse".

Bundesweite Aktion

Inzwischen veranstalten über 50 Höhenretter-Einheiten aus ganz Deutschland das etwas andere Nikolausfest. Wie in Mönchengladbach seilen sie sich heute bundesweit auch an anderen Kliniken ab. Alle haben das Ziel, Kindern am Namenstag des Heiligen Nikolaus eine besondere Freude zu machen.