Kölner Rathaus leuchtet trotz Verbot

Betreiber schalten Leuchtreklamen nicht ab

Verboten ist ab 22 Uhr auch Leuchtreklame. In der Kölner Innenstadt strahlten in der Nacht auf Freitag dennoch an vielen Ecken Werbetafeln und Schriftzüge. In den Einkaufsstraßen war es in der Nacht insgesamt dunkler als sonst. Viele Geschäftsleute hatten Lichter in ihren Läden und auch die Werbung abgeschaltet. Andere ließen aber ihre Werbeinstallationen und Videotafeln flackern und strahlen.

Auch bei den Werbetafeln und Litfaßsäulen gab es kein einheitliches Bild. Einige waren beleuchtet andere blieben dunkel. So war es auch bei den Hochhäusern. An einigen strahlten helle Schriftzüge.

Die Betreiber des Kölnturms im Mediapark dagegen hatten die auffällige Beleuchtung der Fassade abgeschaltet und auch das Lanxess-Hochhaus in Deutz lag nach 22 Uhr komplett im Dunkeln.

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR FErnsehen in der WDR Lokalzeit aus Köln um 19:30 Uhr.