Energieparen: Weihnachtsmärkte in Gefahr?

Diskussion über Weihnachtsmärkte

In Dortmund will man davon aber zum Beispiel noch nichts hören. Die Stimmung in der Bevölkerung sei jetzt schon schlecht, meint eine Frau in der Stadt. Und auch Fabian Ahrens, der Organisator des Dortmunder Weihnachtsmarktes, ist überzeugt, dass nach den mehr als zwei Corona-Jahren viele Menschen das Gemeinschaftsgefühl bei Glühwein oder gebrannten Mandeln bräuchten.

Außerdem sei fraglich, wie viel tatsächlich eingespart werde: " Die Energie, die hier nicht verbraucht wird, wird dann zu Hause verbraucht“ , ist Ahrens überzeugt. Egal ob beim Licht, der Pizza im Backofen oder der Heizung. Zudem sei ein Weihnachtsmarkt auch ein Arbeitsplatz für viele Menschen. Die Veranstaltungsbranche habe lange darben müssen und mit einer Absage schicke man die Branche endgültig in die Versenkung.

Weniger Weihnachtsbeleuchtung

Trotzdem gibt es durchaus Potenzial zu sparen. So verbrauchen zum Beispiel die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte rund 400.000 Kilowattstunden - ein Viertel davon entfällt allein auf die Eislaufbahn. Außerhalb NRW s hat man sich in Städten wie Offenburg oder Neumünster deshalb schon entschieden, die Eisbahnen in diesem Jahr nicht aufzubauen.

Und auch die Gemeinde Nottuln (Kreis Coesfeld) hat sich schon jetzt festgelegt: Weihnachtsbeleuchtung wird es in diesem Jahr nicht geben. Damit soll einerseits weniger Energie verbraucht und andererseits auch ein Signal an die Bevölkerung gesendet werden, dass an vielen Stellen gespart werden kann.