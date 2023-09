Niederkrüchten: Illegale Techno-Party in Kiesgrube

Polizei lässt Party trotz Beschwerden weiterlaufen

Techno-Party-Gäste in der Kiesgrube

Die Party in der abgelegenen Kiesgrube wirkte so wie ein richtiges Festival - nur eben nicht erlaubt. Die Polizei ließ die Veranstaltung trotzdem weiterlaufen. Denn der Pächter des Geländes in Niederkrüchten habe keine Räumung gewünscht. Außerdem habe es zwar Beschwerden wegen Ruhestörung, aber keine wirkliche Gefahr gegeben. Dafür kontrollierten die Beamten abreisende Autofahrer auf Alkohol- und Drogenkonsum, es wurden mehrere Blutproben angeordnet.

