" Ihr seid das Weihnachtswunder! ", rief WDR 2 -Moderatorin Sabine Heinrich im vergangenen Jahr ins Mikrofon. Gemeint waren die vielen Menschen auf dem Gustav-Gründgens-Platz in Düsseldorf, aber auch die jenigen, die am Radio oder am Bildschirm mit dabei waren und gespendet haben.

Kurz zuvor hatte das Moderatoren-Team die Spendensumme bekanntgegeben: mehr als 8,2 Millionen Euro für Mütter in Not. Und nun geht es in die dritte Runde des WDR 2 -Weihnachtswunders mit großen Emotionen, Weihnachtsstimmung und ganz viel Hilfsbereitschaft.

Das Moderatorenteam zieht ein

Das Moderatorenteam, das auch jetzt wieder dabei ist.

Am Vormittag ziehen die vier WDR 2 -Moderatorinnen und Moderatoren in das Glashaus auf dem Domplatz in Paderborn ein: Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug.

Zusammen und im Wechsel moderieren sie die nächsten fünf Tage rund um die Uhr aus dem gläsernen Studio. Wie in den Vorjahren in Düsseldorf und Dortmund leben die Vier in Containern direkt am Glashaus.

Jeder kann in Paderborn dabei sein

Auch in diesem Jahr ist Kamrad wieder dabei.

Auf dem Domplatz am Weihnachtsmarkt wird in den kommenden Tagen viel los sein: Wer will, kann vom 14 . bis 18 . Dezember in Paderborn mit dabei sein und dem WDR 2 -Team beim Moderieren zusehen, Live-Acts feiern und die besondere Atmosphäre auf dem Domplatz am Weihnachtsmarkt genießen.

Fünf Tage Live-Musik in Paderborn

Auf der WDR 2 Bühne treten Künstler wie Isaak, Max Giesinger und Joris auf. Kamrad spielt sein letztes Konzert des Jahres auf dem Domplatz in Paderborn.

Auch Joris, ein waschechter Ostwestfale, tritt in Paderborn auf.

The Boss Hoss wird die Menschen am Glashaus mit ihrem neuen Weihnachtshit " It’s Christmas Again " auf das Fest einstimmen. Der Ostwestfale Joris, aufgewachsen in Vlotho, plant, " Stille Nacht " mit dem Publikum zu singen.

Anreise nach Paderborn

Die Vorfreude in Paderborn ist überall zu spüren. Die Stadt sagt, dass es für viele Menschen dort sehr besonders sei, das Weihnachtswunder in Paderborn zu erleben. Es gibt zahlreiche Spenden-Aktionen in der Stadt von Vereinen und Privatpersonen. Viele wollen das Geld persönlich am Glashaus abgeben.

Und weil das wohl sehr viele vorhaben, empfiehlt die Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Am Wochenende wird es mehr Busse geben. Und auch für Autos wurden zusätzliche Parkplätze eingerichtet, zum Beispiel am Stadion.

Kein Weg zu weit

Paderborn erwartet in den nächsten Tagen Menschen aus ganz NRW und mit ihnen so viele kreative Ideen für das WDR 2 -Weihnachtswunder.

Ein Lauftreff aus Essen plant zum Beispiel einen Spenden-Staffellauf von Krefeld über Neuss, Duisburg, Essen und Dortmund bis nach Paderborn. Radlerinnen und Radler aus Freckenhorst im Münsterland wollen ihre Spende per Fahrrad nach Paderborn bringen. In Delbrück hat eine Schulklasse einen Tag lang gearbeitet und spendet den Lohn.