Florian Wirtz - der Umschwärmte bleibt wohl treu

Vergangene Saison gewann er mit Leverkusen ungeschlagen die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. In der laufenden Spielzeit kommt Wirtz in 24 Pflichtspielen für Bayer bereits auf elf Tore und fünf Vorlagen.

Spanische Presse überrascht

Die Meldung von Wirtz bevorstehender Unterschrift verursachte zu Beginn dieser Woche auch international Aufsehen. " Paukenschlag ", schrieb Sport in Spanien. Und die As meinte: " Dies könnte ein Rückschlag für Real Madrid sein, das Wirtz eigentlich schon in diesem Sommer verpflichten wollte, aber diese Verlängerung könnte seine Ankunft verzögern. "

Xhaka über Wirtz - "Genuss für jeden Fan und Mitspieler"

Quelle: oja