Halbzeit: Wie gut performt die NRW-Regierung?

Bildung als Schwerpunkt für 2025

Im kommenden Jahr will die schwarz-grüne Landesregierung, trotz aller Sparzwänge, ihren Fokus auf die Bildung legen. Dafür gibt sie in dem Bereich so viel Geld aus wie nie. Ebenfalls schon umgesetzt ist das Wahlversprechen, dass Grundschullehrer so viel wie Lehrer an weiterführenden Schulen verdienen sollen. Gleichzeitig sind aktuell noch 8000 Lehrerstellen unbesetzt.

Notlage in Kitas