Habeck sagt TV-Duell ab • Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck lehnt ein Fernsehduell mit AfD -Chefin Alice Weidel vor der Bundestagswahl ab. Ein Sprecher Habecks sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", das Wahlkampfteam habe ARD und ZDF bereits früh mitgeteilt, " dass wir eine Einladung nicht akzeptieren werden ". Der Sprecher Habecks ließ erkennen, dass der Grünen-Kandidat gerne zusammen mit Scholz und Merz in einem Triell auftreten würde.

Telegram-Vergewaltiger-Netzwerk aufgedeckt • Das Rechercheteam des funk-Reportageformats STRG_F hat über ein Jahr lang Chatgruppen auf dem Messenger-Dienst Telegram beobachtet, Chatverläufe, Fotos und Videos dokumentiert. In Dutzenden Telegram-Gruppen tauschen Nutzer Anleitungen aus, wie man Menschen für sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen unbemerkt betäuben kann. In den Chats bieten sie ihre Partnerinnen anderen Nutzern zur Vergewaltigung an. Teilweise erfolgen die mutmaßlichen Vergewaltigungen in Echtzeit vor Online-Publikum.

Urteil im Prozess um Tod eines 15-Jährigen in Köln • Das Kölner Landgericht will am Vormittag das Urteil im Fall des 15-Jährigen sprechen, der in Köln am Mülheimer Hafen getötet wurde. Laut Staatsanwaltschaft soll er im Rahmen einer Auseinandersetzung im Drogenmilieu erstochen worden sein. Angeklagt ist ein 19-Jähriger Haupttäter wegen gemeinschaftlichen Mordes. Ihm droht nach Jugendstrafrecht eine Haftstrafe von neun Jahren. Für seinen 27 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen fordert die Anklage lebenslange Haft.

Michael Kretschmer (CDU) will wieder Ministerpräsident von Sachsen werden

Sächsischer Landtag wählt Ministerpräsidenten • Gut dreieinhalb Monate nach der Landtagswahl in Sachsen stellt sich Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU ) heute zur Wiederwahl. Da seine Koalition von CDU und SPD keine Mehrheit im Landtag hat, braucht Kretschmer im ersten Wahlgang mindestens zehn zusätzliche Stimmen aus anderen Fraktionen. Ob er diese bekommt, gilt als ungewiss. Auch AfD -Fraktionschef Jörg Urban und der fraktionslose Einzelabgeordnete der Freien Wähler, Matthias Berger, wollen antreten - unklar ist aber, ob sie direkt heute antreten oder erst in einem weiteren Wahlgang.

Krefeld wird kinderfreundliche Kommune • Ab heute darf sich Krefeld offiziell "kinderfreundliche Kommune" nennen. Die Stadt verpflichtet sich nach eigenen Angaben, allen Kindern dieselben Chancen zu bieten und sie mehr am öffentlichen und politischen Leben teilhaben zu lassen - mit offenen Schulhöfen, Gratis- ÖPNV im gesamten Stadtgebiet und mehr Geld, um Kinderrechte zu stärken. Bundesweit gibt es 60 kinderfreundliche Kommunen, in NRW tragen auch Dormagen und Schwelm das Siegel des gleichnamigen Vereins.

DAS WETTER IN NRW

Etwas Sonne und frühlingshafte Temperaturen • Heute ist der Himmel oft stark bewölkt, gelegentlich lockert sich die Wolkendecke aber auch einmal auf und die Sonne kommt durch. Am Vormittag regnet es stellenweise leicht, am Nachmittag sind die trockenen Abschnitte länger. Dazu werden für Dezember ungewöhnlich hohe Temperaturen erreicht: Am Nachmittag liegen die Temperaturen bei 11 bis 14 Grad, im höheren Bergland zwischen 6 und 10 Grad. Der Südwestwind weht dazu mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen.