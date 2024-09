Noch schwerwiegender ist aber ein anderes Problem: die Entfernung. Von Hückeswagen nach Kürten sind es mehr als 17 Kilometer. " Die meisten Eltern machen die Fahrerei mit, bis die Kinder das Seepferdchen haben oder das Bronze-Abzeichen ", erklärt Pickhardt. " Danach fahren sie die Kinder aber nicht mehr zum Schwimmen. " Die Folge: Die Kinder können dann zwar sicher schwimmen, die anschließenden Kurse bleiben jedoch leer. " Und damit bekommen wir auch keinen Nachwuchs ", so der Ausbildungsleiter.

DLRG kann Nachwuchs nicht ausbilden

Denn viele der Kinder machten sonst im Anschluss ihr Silber- und Gold-Abzeichen und fanden mehr und mehr Gefallen am Schwimmen. " Dann absolvierten sie den Juniorretter-Schein und halfen bei den Kursen am Beckenrand mit ", sagt Pickhardt. " Und einige machten dann auch noch die Seminare und Kurse, um selbst Übungsleiter zu werden. "

Seit April hat sich die Lage zusätzlich verschärft. Seitdem ist auch das Hallenbad in Radevormwald geschlossen. Die Sanierungsarbeiten dort sollen nicht vor Ende des Jahres beendet sein. In diesem Bad fand bislang auch der Schwimmunterricht statt, den die Schulen in Hückeswagen anboten. Seit diesem Schuljahr weichen sie laut Bürgermeister Persian in das Hallenbad nach Wipperfürth aus. Um die Schülerinnen und Schüler dorthin zu bringen, hat die Stadt Busse organisiert.

Wer sein Kind aber privat in einem Schwimmkurs anmeldet, muss selbst dafür sorgen, dass es in das jeweilige Bad kommt. " Das müssen sich die Familien auch erst einmal leisten können" , sagt Gotter vom Stadtsportverband, der über die Bürgerbad GmbH ebenfalls Schwimmkurse anbietet. " Die finden aktuell in Remscheid statt ."

Bürgermeister: "Schwimmcontainer keine Lösung"

Ein Schwimmcontainer ist laut Bürgermeister keine Lösung.