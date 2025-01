Allianz Kölner Sport wehrt sich gegen Kürzungen

Die Allianz Kölner Sport beim Pressetermin

Wenige Meter weiter trafen sich Mittwochvormittag der Kölner Sportbund und zahlreiche Sportvereine im Vereinsheim von Fortuna Köln. Schon vor Jahren haben sich in Köln kleine und große Vereine zur Allianz Kölner Sport zusammengeschlossen. Am Mittwoch wollten sie auf ihre Situation aufmerksam machen.

Denn statt Investitionen plant die Stadt Köln Kürzungen von rund 20 Millionen Euro im nächsten Haushalt. " So wird die Sportstadt zur Sportwüste ", schrieb die Allianz in einem offenen Brief an die Stadt und fordert eine Rücknahme der Kürzungspläne. " Was jetzt schon marode ist, wird dadurch zwangsläufig ganz geschlossen ", fürchtet Anja Hogrefe von der Sportjugend Köln.

Dann werde es schwierig, das bestehende Angebot aufrechtzuerhalten. Dabei würden die meisten Vereine gerne ihr Angebot ausbauen. Viele führen lange Wartelisten mit interessierten Sportlerinnen und Sportlern, die sie derzeit nicht unterbringen können.

Stadt Köln muss sparen

Fehlender Bodenbelag im Umkleidekabinentrakt

Die Stadt Köln nahm am Mittwoch gegenüber dem WDR zu den Forderungen der Allianz Kölner Sport Stellung und verwies auf " schwierige finanzielle Zeiten ". Ohne die Einsparungen riskiere die Stadt, dass der Haushalt nicht durch die Bezirksregierung genehmigt werden würde oder die Stadt in ein Haushaltssicherungskonzept rutsche.

In beiden Fällen verliere die Stadt seine " Gestaltungsmöglichkeiten ". Freiwillige Leistungen wie die Investitionen in die Sportvereine stünden daher " auf dem Prüfstand ". Am kommenden Freitag und am 13. Februar 2025 wird der Rat der Stadt Köln über den Haushalt beraten und diesen beschließen.

In Köln-Poll wird im Februar saniert

Aufgestellte Mausefallen unter den Taktiktafeln

Auch Ute Jahn vom Stadtsportbund ist bei der Veranstaltung dabei. Sie ist selbst beim Turnclub Köln-Poll aktiv und hat erlebt, was es heißt, in einer maroden Sportstätte zu trainieren.

Seit September 2023 fehlt in der Halle in Köln-Poll die Hallenbeleuchtung. Schuld daran war eine marode Hallendecke, die abgebaut werden musste. Um auch nach Sonnenuntergang Sport zu machen stellten die Vereinsmitlgieder Stehlampen auf, mittlerweile gibt es eine Notbeleuchtung.

Ein Ende ist in Sicht: Ab dem 10. Februar soll die neue Hallendecke samt Hallenbeleuchtung eingezogen werden. " Dann atme ich ganz tief durch ", sagt Ute Jahn, " weil diese ganzen Umlegearbeiten, das war unfassbar viel Arbeit und alles ehrenamtlich in der eigenen Freizeit. "

