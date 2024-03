Warum viele Kinder in NRW nicht schwimmen können

Immerhin 20 Prozent aller Grundschulkinder in NRW können nicht schwimmen - doppelt so viele, wie noch vor fünf Jahren. Eine Ursache: Die Pandemie. Während der Corona-Zeit blieben Hallenschwimmbäder in NRW zwei Jahre lang geschlossen. Dadurch sei eine große Lücke entstanden, sagen Experten.

Hinzu kommt die finanzielle Schieflage vieler Kommunen. Aus Spargründen machten in den vergangenen Jahren etliche öffentliche Bäder in NRW endgültig dicht. In manchen Kommunen steht Schwimmen im Sportunterricht gar nicht erst auf dem Plan.