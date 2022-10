Nach Geldautomatensprengung: Täter bauen Unfall auf A 1

Stand: 11.10.2022, 07:22 Uhr

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Dienstag mitten in der Wermelskichener Innenstadt. Der oder die Täter konnten zunächst flüchten, wurden dann aber in Köln in einen Autounfall verwickelt.