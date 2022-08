Geldautomatensprengungen: 2022 schon mehr als 10 Millionen Euro Schaden in NRW

In den ersten gut sechs Monaten des Jahres 2022 sind in NRW bereits 105 Geldautomaten durch Kriminelle gesprengt worden. Dabei richteten sie einen Gesamtschaden von 10.660.737 Euro an. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD hervor.

Hochrechnung: Schäden innerhalb von zwei Jahren verdoppelt

Demnach ist der angerichtete Schaden im ersten Halbjahr 2022 bereits fast genauso hoch wie im gesamten Jahr 2020. Seinerzeit waren nach Angaben des NRW -Innenministeriums insgesamt 176 Automaten gesprengt worden, der Schaden betrug in diesem Zeitraum 10.951.891 Euro.

Hochgerechnet auf das laufende Jahr kann somit von einer Verdopplung der Schäden durch Automatensprengungen innerhalb von zwei Jahren ausgegangen werden.