" Ich bin ein Freund von neuen Herausforderungen und gehe diese mit vollem Elan an ", sagte Jalonen am Montag. Der 64-Jährige hat als Trainer einige Erfolge vorzuweisen. Zuletzt war er Coach der tschechischen Eishockey-Nationalmannschaft und holte bei der WM 2022 Bronze.

Meistertrainer in Finnland und der Schweiz

Außerdem führte der ehemalige Stürmer als Nationaltrainer Finnland 2016 zu WM-Silber, gewann mit den finnischen Clubs Kärpät Oulu sowie HIFK Helsinki insgesamt vier Meisterschaften und feierte mit den Schweizer Club SC Bern ebenfalls zweimal die Meisterschaft.