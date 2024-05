Wagenbauer Tilly präsentiert neue Putin-Protestfigur

Der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly hat am Montag eine neue Plastik von Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorgestellt. Sie zeigt Putin in Sträflingskleidung und mit Blut an den Händen.

Die neue Figur soll noch am Montag nach Den Haag gebracht werden. Dort wollen regimekritische Aktivisten am Dienstag vor dem Internationalen Gerichtshof anlässlich Putins Amtseinführung in Moskau demonstrieren.

Forderung: Putin soll vor Gericht

Jacques Tilly vor seiner neuen Putin-Figur mit zwei Vertretern des Vereins Freies Russland NRW

Putin ist seit vielen Jahren eines der beliebtesten Ziele von Tillys bissig-scharfer Satire. Mehr als zehnmal war er bereits Thema eines seiner Mottowagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug. Die neue Figur soll die Forderung, Putin vor den internationalen Gerichtshof zu bringen, visuell veranschaulichen und auf den Punkt bringen.

" Diese Figur verdichtet die Meinung, dass Putin kein gewählter Präsident ist, sondern ein Kriegsverbrecher, der vor Gericht bzw. in den Knast gehört ", erläuterte Tilly sein Motiv bei der Vorstellung.

Tilly-Figuren seit Jahren bei Anti-Putin-Protesten

Regimekritische Aktivisten aus Russland wurden laut Tilly auf ihn und seine Putin-Figur im Jahr 2021 aufmerksam. Damals hatte er Putins schärfsten öffentlichen Kritiker, den mittlerweile verstorbenen Alexej Nawalny, als Karatekämpfer dargestellt, der der Putin-Figur in die Weichteile trat.

Die Figur sei dann nicht wie üblich am Tag nach Rosenmontag abgerissen worden, sondern reiste zu verschiedenen Protestaktionen um die halbe Welt. Auch der Tilly-Wagen, auf dem Putin an der Ukraine ersticken soll, war nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs immer wieder prominent auf vielen Solidaritätskundgebungen zu sehen.

Quellen: