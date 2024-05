Das neue Düsseldorfer Prinzenpaar ist bekannt

Der Prinz für die neue Session heißt Andreas Mauska. Er ist Geschäftsführer einer Düsseldorfer Wohnungsvermietung und Präsident der KG Regenbogen. Der gebürtige Düsseldorfer hat zuvor eine Ausbildung zum Fotografen gemacht. Später hat er dann Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft gelernt.

An seiner Seite steht als neue Venezia Evelyn Werner. Sie ist in Wuppertal geboren, hat an der Musikhochschule Köln Gesang studiert und in Musicals wie "Phantom der Oper" mitgespielt. Auch sie ist Mitglied des KG Regenbogens und der Prinzengarde Blau-Weiss.

Die beiden sind privat kein Paar, aber jeweils verheiratet. Evelyn Werner hat außerdem zwei Kinder im Alter von 13 und 18 Jahren.

Neues Motto und neues Logo stehen fest

Auch das neue Logo der Karnevalisten steht fest: Es zeigt den Hoppeditz mit einem Sektglas in der Hand in der Zahl 200 sitzend – passend zum Jubiläum. Entworfen hat das Logo der bekannte Karnevalswagenbauer Jacques Tilly zusammen mit Jens-Michael Blümel und Lothar Hörning.

Das neue Logo für die Düsseldorfer Karnevals-Session 2025.

In dem Logo findet sich auch das neue Motto für die Session 2025: „200 Johr - Hütt on wie et wor“ . Das Motto hat Erika Timmermann aus Düsseldorf vorgeschlagen und sich damit unter 478 eingereichten Vorschlägen durchgesetzt. Das Motto stelle die plattdeutsche karnevalistische Sprache ins Rampenlicht und thematisiere ideal die Jubiläumssession „200 Jahre Düsseldorfer Karneval“ , lobt der Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval, Lothar Hörning.

