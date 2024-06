Vor einem Jahr: Feuerwehrleute sterben bei Brand in Sankt Augustin-Niederpleis

Für die Familien und auch für die Kollegen der beiden getöteten Feuerwehrleute ist es ein Tag, an dem alte Wunden wieder aufgerissen werden. Aber der Tag sei wichtig, sagt Sascha Ziegenhals von der Feuerwehr Sankt Augustin: " Weil er uns die Gelegenheit bietet, nochmal mit allen Beteiligten, allen Feuerwehrkameraden zusammenzukommen und gemeinsam einen Moment innezuhalten und Magda und Micha zu gedenken. "

Gedenkfeier im letzten Jahr.

Dienstagvormittag wollen die 59 Mitglieder gemeinsam mit den Familien der Opfer und Kollegen anderer Löschgruppen sowie Vertretern aus der Politik die etwa 300 Meter vom Feuerwehrhaus zum damaligen Einsatzort gehen. Dort soll es eine Schweigeminute geben. Um 11:18 Uhr, genau in der Minute, als die Feuerwehrleute vor einem Jahr zum Einsatz gerufen wurden.

Brandursache weiter ungeklärt

Der Motorradladen stand in Flammen.

Warum die beiden 36 und 37 Jahre alten Feuerwehrleute gestorben sind, ist weiterhin unklar. Als sie am 18 . Juni 2023 eintrafen, sei nur Rauch, aber kein Feuer zu sehen gewesen. Zunächst sah alles nach einem Routineeinsatz aus. Während des Einsatzes betraten die beiden Feuerwehrleute das Gebäude. Von einer Verpuffung war später die Rede.

Auch die genaue Brandursache ist nicht geklärt. Man wisse nur, dass das Feuer von innen gekommen sei, so der Ermittler. Und dass man Brandstiftung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen könne.

Große Anteilnahme

Die beiden Einsatzkräfte verließen das Gebäude nicht mehr lebend. Noch vor Ort hatten ihre Kollegen die Kameradin und den Kameraden in der Nacht verabschiedet, hatten Spalier gestanden, als ihre Leichen herausgetragen wurden.

Blumen zur Anteilnahme der Verstorbenen.

Die Anteilnahme war überwältigend. Blumen, Kerzen und Erinnerungen hatten damals viele vor der Feuerwache aufgestellt. Allein per Mail habe es 1.600 Beileidsbekundungen gegeben - sogar aus Chile, den USA und der Dominikanischen Republik. Dazu zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien, so Herbert Maur, der Leiter der freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. " Da wurde einem erstmal bewusst: Meine Güte, was ist da passiert. "

"Die Beiden fehlen einfach"

Sascha Ziegenhals, Feuerwehr Sankt Augustin

Aber die Feuerwehrleute machen weiter – Retten und Löschen ist ihr Job – ehrenamtlich. 210 Einsätze hatten sie in diesem Jahr. Niemand hat die Einheit in Niederpleis verlassen, im Gegenteil: Zwei neue Mitglieder sind dazu gekommen. Doch es sei ein schweres Jahr für die Einheit gewesen, blickt Sascha Ziegenhals zurück. Die Beiden würden einfach fehlen. Bei den Einsätzen funktioniere man. " Aber danach kommen immer so Momente, wo man überlegt, was hätte er oder sie denn jetzt dazu gesagt, wo hätten sie unterstützen können. "

Neben der Eingangstür der Feuerwache haben sie eine Gedenktafel für die Verstorbenen aufgehängt. " Als Retter gekommen, als Engel gegangen " steht drauf.

