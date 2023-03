Ferienstart am Flughafen: Erneut Chaos für Passagiere?

" Wir haben uns mit allen Partnern am Standort intensiv auf die Reisesaison vorbereitet ", betont der Düsseldorfer Flughafensprecher Süleyman Ucar. Man habe die Abläufe in der Passagier- und Gepäckabfertigung verbessert und mehr Personal eingestellt.

In den vergangenen Ferienzeiten war es in Düsseldorf immer wieder zu teils chaotischen Zuständen im Terminal gekommen, vor allem wegen fehlender Mitarbeiter an den Sicherheitskontrollen und in der Gepäckabfertigung. Ähnliches befürchtet die Gewerkschaft Verdi auch in den kommenden Tagen wieder, da der Personalmangel nicht beseitigt worden sei.

Maßnahmenpaket des Flughafens soll helfen

Mit einem Bündel von Maßnahmen will der Flughafen ein erneutes Chaos verhindern: Seit dieser Woche können sich Passagiere feste Zeitslots für ihre Sicherheitskontrolle buchen, zusätzliche Servicekräfte sollen die Passagierströme ab sofort vor den Kontrollen entzerren, Flughafen-Mitarbeiter bei kurzfristigen Engpässen an den Kontrollen aushelfen.

Der Sicherheitsdienstleister DSW habe außerdem gegenüber vergangenem Sommer mehr als hundert zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, teilte der Flughafen mit. Darüber hinaus sei für die morgendlichen Spitzenzeiten bereits ein Früh-Check-In ab 3 Uhr möglich, um auch damit den Andrang in den Morgenstunden stärker zu verteilen.

Kritik der Gewerkschaft Verdi

" Laut Arbeitgeberseite wären 1500 Beschäftigte für die Sicherheitskontrollen nötig, dafür fehlen aber aktuell immer noch 350 Leute. Das ist das gleiche Niveau wie vergangenen Sommer ", klagt dagegen Verdi-Sekretär Özay Tarim. Er habe daher Sorge, dass sich die chaotischen Bilder des vergangenen Jahres wiederholen.

Tarim kritisiert, dass der Flughafen entgegen seiner Ankündigungen oft nur Teilzeit-Jobs anbiete, was für die Menschen in Zeiten hoher Inflation nicht attraktiv genug sei. Flughafensprecher Ucar spricht dagegen von einer "Joboffensive für den gesamten Standort" und einer sehr gut besuchten Jobbörse vor einigen Wochen.

Wechsel in der Abfertigung mitten im Ferienstart

Neben den Problemen an den Sicherheitskontrollen muss in der Nacht zum Samstag auch noch ein Dienstleisterwechsel in der Gepäckabfertigung gemanagt werden. Zwei neue Unternehmen steigen ein, der Wechsel muss mehr oder weniger im laufenden Betrieb erfolgen. " Wir sind seit zwei Monaten vor Ort, unsere Mitarbeiter wurden von den bisherigen Dienstleistern angelernt. Wir sind überzeugt, dass wir einen reibungslosen Übergang hinbekommen ", sagt Markus Wagenhuber vom neuen Dienstleister Wisag.

Trotzdem muss der Wechsel zum Beispiel von Büro- oder anderen Funktionsräumen innerhalb einer Nacht erfolgen. Mitten im Ferienstart kommen viele neue Mitarbeiter erstmals zum Einsatz. Ein Umstand, der in den kommenden Tagen mit großem Passagieraufkommen zu Verzögerungen führen könnte.

Auch Köln/Bonn rüstet auf

Auch am Flughafen Köln/Bonn ist man auf ein Großkampf-Wochenende zu Ferienbeginn eingestellt: 472.000 Reisende werden in den Osterferien insgesamt erwartet, 86.000 davon allein in den ersten drei Tagen. Darum hat auch dieser Airport sein digitales Angebot erweitert und fordert die Fluggäste auf, sich für die Sicherheitskontrolle einen Zeitslot vorab zu buchen. Außerdem sollen Mitarbeiter in einem neugeschaffenen Airport Operations Control Center den Andrang an den Kontrollstellen im Blick behalten. „Wir können sofort erkennen, wenn irgendwo Staus entstehen und dann schnell reagieren“, erklärt Flughafensprecher Alexander Weise dem WDR.

Staus sollen sich nicht wiederholen

Lange Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle hatten vielen Reisenden im vergangenen Jahr den Urlaub verdorben, bevor sie überhaupt gestartet waren. Viele hatten ihre Flugzeuge verpasst, Maschinen waren ohne das Gepäck von Gästen gestartet. Das soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen.