Wegen Technik-Equipment: Einbrüche an Leverkusener Schulen häufen sich

Drei Einbrüche - mindestens einer mit Diebstahl

Und doch ist es wieder passiert: Am Montagmorgen bemerkte der Hausmeister der Marienschule in Opladen zahlreiche aufgehebelte und eingetretene Türen und durchwühlte Schränke. Am Versuch, einen Safe im Sekretariat aufzuhebeln, waren die Einbrecher gescheitert. In der Nacht zu Dienstag drangen dann Unbekannte in eine Grundschule in Steinbüchel ein. Dort wurden Tablets, ein Notebook und ein Beamer gestohlen. In der gleichen Nacht wurde auch die Thomas-Morus-Grundschule in Schlebusch verwüstet. Ob und was dort gestohlen wurde, wird gerade ermittelt.

Auffällig ist die brachiale Gewalt, mit der bei den Einbrüchen vorgegangen werde, so die Polizei. In den Schulen werde teilweise heftig randaliert. Während bei anderen Einbrüchen oft Türen aufgehebelt werden, wurden sie hier eingetreten. Der Wille nach Zerstörung scheint groß zu sein.