Wassersportmesse Boot in Düsseldorf kämpft mit Hochwasserfolgen

Eigentlich sollte schon am Montag ein über 90 Meter langes Transportschiff in Düsseldorf ankommen. An Bord sind sieben Luxusyachten, die auf der Boot ausgestellt werden sollen. Die größte davon ist knapp 30 Meter lang und kostet mehr als 7,6 Millionen Euro.

Doch das Lastenschiff hat es zunächst nur von Rotterdam bis zur deutschen Grenze geschafft. Denn wegen des Hochwassers hätte es mit den hohen Yachten nicht durch eine Rheinbrücke am Niederrhein gepasst. Also hieß es: Warten!

Tieflader holen Yachten an Land

Ins Schleudern gekommen seien die Planer deshalb nicht, sagt der Chef der Boot Petros Michelidakis: " Aber es mussten Anpassungen vorgenommen werden. " Nach seiner Einschätzung passiert es nur alle 20 Jahre, dass ein größeres Hochwasser genau in die Zeit der Wassersportmesse fällt.

Hochwasser-Zwangspause für das Schiff mit den Yachten

Das Lastenschiff mit den Yachten soll nun am Freitag (12.01.) in Düsseldorf ankommen. Damit es dann schneller geht, laufen an Bord schon Vorbereitungen für die Entladung der riesigen Boote.

An einer Bootsrampe am Rhein in der Nähe der Düsseldorfer Messehallen transportieren Tieflader die teure Fracht am Samstag an Land - so der Plan. Und zwar über eine extra dafür gebaute Transportbrücke.

Surfbecken und Tauchturm auf Düsseldorfer Boot

Diese Luxusyacht auf der Düsseldorfer Boot steht schon

Insgesamt werden bei der Düsseldorfer Boot ab dem 20. Januar rund 1.100 Boote und Yachten zu sehen sein, hinzu kommen Hausboote, Kanus, Surfbretter und andere Wassersportgeräte. Erstmals kommt dieses Jahr sogar ein Aussteller aus Brasilien. Für die Veranstalter ist das ein Beleg dafür, welchen internationalen Stellenwert die Messe hat.

Wichtiges Thema seien dieses Jahr auch nachhaltige Antriebe, zum Beispiel mit Elektromotoren oder Solarenergie. Allerdings machen die noch einen sehr kleinen Anteil aus. Nach Branchenschätzungen sind zum Beispiel nur etwa zwei Prozent der Boote und Yachten mit einem Elektromotor unterwegs.

Wie schon in den Vorjahren liegt ein besonderer Fokus auf Sportarten mit viel Action. Ein 60 mal 20 Meter großer Pool dient als Surfrevier. Außerdem gibt es einen Tauchturm.

Die Veranstalter der Düsseldorfer Boot erwarten mehr als 1.500 Aussteller aus knapp 70 Ländern und mehr als 230.000 Besucherinnen und Besucher.

