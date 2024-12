Aber wie an Geld für die Spende kommen? An viel Geld? Emil überlegte und hatte die Idee mit dem Spendenlauf. Als Fußballer und Schiedsrichter habe er eine ganz gute Ausdauer. Das mit dem Laufen machte er also, " weil das was ist, was ich gut kann. "

Für Emil steht deshalb auch jetzt schon fest: 2025 ist er wieder dabei. " 14 Kilometer wären dann cool - aber mal schauen. "