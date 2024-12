Frankfurt besser, Köln glücklicher

Köln überstand in der Anfangsphase zunächst eine Unterzahl-Situation, geriet in der 9. Minute aber dennoch durch ein Tor von Daniel Pfaffengut in Rückstand. Nicht ganz zwei Minuten später war die Partie aber wieder ausgeglichen. Alexandre Grenier traf zum 1:1 (11.). Kurz darauf hatte der KEC das Spiel gedreht, als Veli-Matti Vittasmäki zum 2:1 traf (15.). Die Führung hielt jedoch nur 41 Sekunden, dann glich Maksim Matushkin für die Löwen aus (16.).

Auch zu Beginn des zweiten Drittels nutzten beide Teams Powerplays zu ihren jeweils dritten Treffern. Erst trafen die Haie in Überzahl durch Grenier (23.), dann die Löwen mit einem Spieler mehr durch Cameron Brace (25.). Frankfurt war die spielbestimmende Mannschaft und drückte auf den Führungstreffer, scheiterten aber immer wieder an Haie-Goalie Mirko Pantkowski. Das 3:3 am Ende des Drittels war aus Kölner Sicht damit äußerst schmeichelhaft.

Zu Beginn des Schlussdrittels nutzten die Haie einen Konter zur erneuten und etwas überraschenden Führung. Zunächst scheiterte Justin Schütz an Löwen-Goalie Juho Olkinuora, im Nachsetzen traf dann aber Juhani Tyrväinen zum 4:3 (44.). In einer dramatischen Schlussphase konnte Köln die knappe Führung über die Zeit retten.

Gnadenlose Münchner zerlegen Düsseldorf

Eine deftige Klatsche musste die Düsseldorfer EG einstecken. Im Heimspiel gegen den EHC Red Bull München gingen die Rheinländer mit 0:8 (0:3, 0:3, 0:2) unter und bleibt nach der 20. Saisonniederlage Schlusslicht der DEL.

Die DEG musste trotz mutiger Leistung bereits in der 3. Minute den frühen Rückstand durch Andreas Eder hinnehmen. Nachdem beide Teams je ein Powerplay nicht nutzen konnten, traf München mit einem Extra-Angreifer in Person von Christopher DeSousa zum 2:0 (14.). Kurz darauf erhöhte Nicolas Krämmer auf 3:0 (16.).

Auch im zweiten Drittel hatte Düsseldorf durchaus Abschlüsse, sogar mehr als München, die Tore machten aber weiterhin die Gäste. Yasin Ehliz (24.), Maximilian Daubner (27.) und erneut DeSousa (39.) erhöhten auf 6:0. Weitere Tore von Tairo Hirose (46.) und erneut Ehliz (56.) im Schlussdrittel machten das Düsseldorfer Debakel perfekt.

Iserlohn wird früh überrannt

Ebenfalls deutlich verloren die Iserlohn Roosters. Bei Tabellenführer ERC Ingolstadt unterlagen die Sauerländer mit 1:5 (0:3, 1:1, 0:1), bleiben aber mit einem Punkt mehr knapp vor Düsseldorf.

Die Roosters erwischten einen ganz bitteren Start. Mit dem ersten Schuss ging der Tabellenführer durch Kenny Agostino in Führung (3.), zwei Minuten später erhöhte Riley Sheen bereits auf 2:0 (5.). Der ERC blieb auch danach dominant, überstand eine Unterzahl-Phase schadlos und erhöhte dann durch Wojciech Stachowiak auf 3:0 (15.).

Kurz nach Beginn des zweiten Spielabschnitts kam nach dem 1:3 durch Michael Dal Colle (22.) noch einmal kurz Hoffnung auf bei den Roosters, bis Mathew Bodie mitten in der Iserlohner Druckphase den alten Vorsprung der Panther wieder herstellte (29.). Zu allem Überfluss musste Dal Colle wenig später noch verletzungsbedingt in die Kabine.

Spätestens nach dem 5:1 durch Leon Hüttl (48.) war die Partie endgültig entschieden.