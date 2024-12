An jedem Platz liegt ein kleiner Karton, darin steckt eine silberne Weihnachtskugel, mattschimmernd, mit FDP-Schriftzug. Daneben liegt ein Nikolaus bereit, eine kleine Schokolade für den Wahltag, an dem für manche viel auf dem Spiel steht. Am dritten Sonntag im Advent hat die FDP in NRW über ihre Landesliste abgestimmt. Die Liste wird später darüber bestimmen, wer im Bundestag einen Platz bekommt.

Schon vorher war klar, dass Christian Lindner, der Bundesvorsitzende der FDP und ehemalige Finanzminister in der Ampelkoalition, auf Platz eins stehen soll. Am Mittag wählten die rund 400 Delegierten ihn dann mit 94 Prozent, damit führt er die Landesliste an.

Von wegen angezählt

Es scheint, als habe er die Kapriolen der vergangenen Wochen gut überstanden, der Rückhalt seines Landesverbandes ist ihm sicher - der Vorstand hatte ihn vorgeschlagen.

Lindner hielt eine Rede, in der er seine Ideen für eine künftige Regierung vorstellte. In den Fokus stellte er seine Ideen, wie die Wirtschaft gestärkt werden kann. Es sei wichtig, dass Deutschland wirtschaftlich gut dasteht, auch damit das Land geopolitisch ernst genommen werden kann. Derzeit fände eine Machtauseinandersetzung statt und die FDP stünde im Zentrum dieser Auseinandersetzung: Auf die Freien Demokraten komme es an.

Zuvor hatte Henning Höne, Vorsitzender des Landesverbandes eine Rede gehalten und gesagt, er sei stolz auf Lindner und die "Führungsmannschaft".