Ein idyllischer Wintertag. Es ist kalt und die Sonne scheint, als Lucy Frauns mit ihrem Gewehr auf den Hochsitz klettert, die Waffe lädt und durch das Zielfernrohr schaut. Die junge blonde Frau sitzt hier viele Stunden jede Woche. Im Arnsberger Wald bei Warstein jagt sie Wildschweine, Waschbären oder Vögel.

Jägerin Lucy Frauns

Mittlerweile drückt sie auch immer häufiger ab. "Unser Engagement haben wir hochgefahren weil wir vor verschiedenen Herausforderungen im ländlichen Raum stehen” , sagt die Jägerin, die auch für den Landesjagdverband NRW arbeitet.

Das höhere Engagement zeigen auch die Zahlen der offiziellen Jagdstrecken-Statistik des Landwirtschaftsministeriums NRW: Während in der Jagdsaison 2022/23 noch 797.206 Tiere erlegt wurden, waren es in der letzten Saison 2023/24 schon 840.901, also rund 5,5 Prozent mehr.

Mehr Tiere wegen Klimawandel

Rehwild, Waschbär und Co. sehen zwar niedlich aus, doch sie sorgen zunehmend für Probleme in den Wäldern. Durch den Klimawandel können sich die Wildtiere besser fortpflanzen. “Wir haben immer häufiger milde Winter, den auch Jungtiere überleben, und viel Frucht in den Wäldern, also Eicheln und Buchecker. Genug zu Essen für unsere Wildtiere” , sagt Jagdwissenschaftler und Wildtierökologe Jörg Brün von der Universität Bonn.

Rehwild stört beim Umwelt- und Klimaschutz