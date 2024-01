Es ist Millimeterarbeit. Stück für Stück schiebt sich die Yacht "Princess" durch den Rhein, in die Schlaufen von Schiffskran Big Willi. Der orangefarbene Schiffskran steht auf dicken Gummireifen zur Hälfte im Rheinwasser. Dass das Auskranen der gut 27 Meter langen und 67 Tonnen schweren "Princess" so schwierig ist, liegt auch am Hochwasser.

Starke Strömung erschwert das Auskranen

Schiffskran "Big Willi": Die Yachten werden mit großen Schlaufen aus dem Wasser gehoben

"Durch die starke Strömung eiern die Boote im Wasser herum ", sagt Kranführer Norbert Pilarski, "die Fließgeschwindigkeit beträgt zwölf bis dreizehn Knoten." Normalerweise fließt der Rhein nur halb so schnell. Pilarski holt für die Düsseldorfer Messe "Boot" schon seit über dreißig Jahren Luxusyachten aus dem Rhein.

Die schwerste Yacht wiegt dieses Mal 85 Tonnen. Es ist eine Sunseeker 95Y : eine schwimmende Villa, mit Wohn- und Esszimmer, mehreren Schlaf- und Badezimmern. Kostenpunkt: Knapp zehn Millionen Euro.

Ein Fehler kann teuer werden

Wenn die Schiffe fest am Kran hängen, fährt "Big Willi" wieder aus dem Wasser raus, dann werden sie auf Schwertransport-Anhänger verladen. Auch beim Herunterlassen der Yachten auf die Anhänger ist wieder viel Feingefühl gefragt. Denn ein Fehler kann teuer werden.

An Land angekommen geht es dann mehrere hundert Meter weit im Schritttempo in die Messehallen. Ein LKW schiebt die schweren Yachten rückwärts auf einer Straße am Rhein. Das Ganze dauert bei jeder Yacht eine gute Stunde.

Messe beginnt am 20. Januar

Die Messe "Boot" beginnt am 20. Januar. Nicht nur Motoryachten, sondern auch große Segelyachten werden dort ausgestellt. Die meisten Schiffe können die Messebesucher auch von innen besichtigen. Bei vielen Anbietern muss vorher aber ein Besichtigungstermin gebucht werden.