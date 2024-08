Wohnung mit Drogen und Waffen: 47-Jähriger aus Düsseldorf in U-Haft

440 Gramm Amphetamin, 100 Gramm Ectasy, 560 LSD-Tripps und 280 Gramm Marihuana sind nur eine Auswahl der Drogen, die die Polizei am Freitag in Düsseldorf in einer Wohnung gefunden hat. Die Polizisten waren einem Verdacht gefolgt, dass sich in einer leerstehenden Baustellenwohnung an der Schützenstraße ein E-Lastenrad befinden könnte.

47-Jähriger vorbestraft und jetzt in Untersuchungshaft

Die Beamten klopften an einer Tür im selben Flur und rochen, dass sie "in ein Wespennest gestochen hatten" , sagte ein Sprecher der Polizei. Der anwesende Wohnungsinhaber sei gerade an einer Art Theke damit beschäftigt gewesen, Drogen zu verpacken. Neben dem Portionierplatz lagen griffbereit eine Machete, eine Schreckschusswaffe und Schlagringe. Der Mann wurde festgenommen.

In der Wohnung fanden die Polizisten Feuerwerkskörper, Munition und Schreckschusspistolen. Außerdem: waren in der gesamten Wohnung, hochwertige Fahrräder und E-Scooter abgestellt, sogar im Bad.

Auch zwei Käuferinnen anwesend

Der vorbestrafte 47-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ihm wird Drogenhandel unter Mitführung von Waffen vorgeworfen, und das in nicht geringer Menge. Die Ermittlungen dauern aber weiter an, sagt die Polizei. Gegen zwei Frauen, die als Kundinnen in der Wohnung waren, sei Anzeige erstattet worden.