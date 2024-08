Kölner Offensive hofft in Elversberg auf Uths "Raffinesse"

"Wir haben uns immer wieder gut durchgespielt. Aber das hat uns in der letzten Saison schon gefehlt: der Biss vor dem Tor, dass wir den Ball nicht reinmachen" , stellte der eingewechselte FC-Torschütze Linton Maina treffend fest. Natürlich habe gegen einen effizienten Gegner am Ende auch "das Glück gefehlt" sagte Trainer Struber. Und dass man mit einer so jungen Mannschaft - der Altersdurchschnitt der Startelf lag bei 23,5 Jahren - auch "mal Lehrgeld zahle" (Struber), sei auch normal - wie etwa beim Patzer von Torwart Jonas Urbig vor dem 0:1.

Allerdings muss von der FC-Offensive am Samstag im zweiten Spiel bei der SV Elversberg (13 Uhr) mehr kommen. Bei einer weiteren Niederlage könnte es mit der Aufbruchstimmung im traditionell nervösen Kölner Umfeld schnell vorbei sein. " Wir müssen über alle Phasen das Lenkrad in der Hand haben" , sagte Struber in der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Wir wollen schnell ins Toreschießen kommen - dafür gilt es, diesen Hunger und diese Gier von der ersten Sekunde an zu haben."