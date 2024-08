Fortuna gegen KSC - Duell der Aufstiegskandidaten in Thiounes Wohnzimmer

Ex-Karlsruher Rossmann in die Startelf?

Am Samstag trifft Neuzugang Rossmann in der Partie gegen den Karlsruher SC (13 Uhr) auf seine alten Teamkameraden. Der KSC gewann sein Auftaktspiel gegen den 1. FC Nürnberg nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 und gilt als Kandidat für die Aufstiegsplätze - genau wie Düsseldorf. " 2024 gab es in der 2. Bundesliga keine bessere Mannschaft, was die Punkteausbeute angeht" , warnte Thioune in der Pressekonferenz vor dem Spiel.