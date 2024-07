Razzia in Solinger Reisebüro

Ein 50-jähriger Reisebüro-Betreiber steht im Verdacht, seit Dezember 2023 Reisen zu buchen, das Geld von den Kunden zu kassieren und die Reisen dann wieder zu stornieren, ohne das Geld zurückzugeben.

" Wenn die Kunden dann bezahlt hatten und das Geschäft verlassen hatten, dann hat er die ganzen Reisen wieder storniert - so der Vorwurf. Das bedeutet, unsere Kunden stehen jetzt unter anderem an Flughäfen und wollen einchecken, aber das funktioniert nicht, weil alle Reisebelege ungültig sind ", so die Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Mehr als 35 Strafanzeigen wurden in den vergangenen Tagen bei der Polizei eingereicht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 44.000 Euro. Viele Geschädigte erfuhren erst kurz vor Reiseantritt, dass ihre Reisen storniert worden waren.

Tatverdacht des gewerbsmäßigen Betrugs

Neben den Geschäftsräumen in der Solinger Innenstadt wurde auch die Wohnung des Tatverdächtigen in Remscheid nach Beweismitteln durchsucht. Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit an.