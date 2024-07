Halsketten-Räuber in Köln - Polizei rät zur Vorsicht

Am Montagvormittag machte eine Frau mit Schreien auf sich aufmerksam. Sie berichtete, dass jemand versucht hat ihre Halskette abzureißen. Es blieb beim Versuch. Bei anderen Taten in der vergangenen Woche waren die Täter erfolgreicher. Einem 67-Jährigen wurde in einem Geschäft in der Nähe des Ebertplatzes seine Goldkette von hinten abgerissen. Passanten konnten den Täter stellen. Er gab an, 13 Jahre alt zu sein. Damit wäre er strafunmündig. Wegen seiner deutlich älteren Erscheinung fertigt die Polizei jetzt ein Altersgutachten an.

Täter sind Kinder und Jugendliche

In einem anderen Fall wurde eine Frau Opfer eines Überfalls. Auch hier konnte der Täter gestellt werden. Die Polizei spricht von einem 14-Jährigen. In anderen Fällen konnten die Täter flüchten. Nicht nur Seniorinnen und Senioren sind unter Opfern, auch junge Menschen.

Die Kölner Polizei sagt, dass die Täter Jugendliche und Kinder sind, die überwiegend " nordafrikanische " Staatsangehörigkeiten haben.

Vorfälle im Raum um Kölner Ebertplatz