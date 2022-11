Bäcker fordern Entlastungen: 5.000 Berliner in Düsseldorf verteilt

Stand: 16.11.2022, 14:47 Uhr

In Düsseldorf haben am Mittwoch Bäcker 5.000 Berliner an Passanten und Autofahrer verteilt – mit einem ernsten Hintergrund: Sie fordern mehr Unterstützung der Regierung in der Energiekrise.